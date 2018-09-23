"Спартак" сыграет в белом, ЦСКА - в красно-синем

Полевые игроки "Спартака" выйдут на поле в матче 8-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА в белой форме, информирует пресс-служба клуба. Голкипер красно-белых выступит в желтом цвете.

Игроки ЦСКА сыграют в красно-синем комплекте формы, вратарь - в черном.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе "Вэб Арена" и начнется в 19:00.

"Спартак" после семи туров занимает 3-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков, ЦСКА с 12-ю очками располагается на 5-й строчке.

ЦСКА с 12-ю очками располагается на 5-й строчке, "Спартак" после семи туров занимает 3-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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