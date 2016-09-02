РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты и время начала матчей 7 – 12-го туров чемпионата России. Встреча 9-го тура "Зенит" – "Спартак" пройдет 9 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Игра 12-го тура "Спартак" – ЦСКА состоится 29 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.
7-й тур
16 сентября (пятница)
"Оренбург" – "Спартак" – 17:00
"Локомотив" – "Уфа" – 19:30
17 сентября (суббота)
"Томь" – "Арсенал" – 14:00
"Урал" – "Анжи" – 16:30
"Терек" – "Амкар" – 19:00
18 сентября (воскресенье)
"Крылья Советов" – ЦСКА – 17:15
"Краснодар" – "Ростов" – 20:00
19 сентября (понедельник)
"Зенит" – "Рубин" – 19:30
21, 22 сентября (среда, четверг) - матчи 1/16 финала Кубка России-2016/17
8-й тур
24 сентября (суббота)
ЦСКА – "Краснодар" – 17:00
"Ростов" – "Локомотив" – 21:30
25 сентября (воскресенье)
"Оренбург" – "Урал" – 12:00
"Арсенал" – "Терек" – 14:30
"Спартак" – "Уфа" – 17:00
"Анжи" – "Зенит" – 19:30
26 сентября (понедельник)
"Амкар" – "Крылья Советов" – 17:00
"Рубин" – "Томь" – 19:30
27, 28 сентября (вторник, среда) - 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов-2016/17
29 сентября (четверг) - 2-й тур группового этапа Лиги Европы-2016/17
9-й тур
1 октября (суббота)
"Томь" – "Урал" – 12:00
"Крылья Советов" – "Анжи" – 14:30
"Локомотив" – "Арсенал" – 17:00
"Терек" – "Оренбург" – 19:30
2 октября (воскресенье)
"Уфа" – "Амкар" – 14:00
"Зенит" – "Спартак" – 16:30
"Краснодар" – "Рубин" – 19:00
"Ростов" – ЦСКА – 21:30
3 – 11 октября - сбор сборной России
10-й тур
14 октября (пятница)
ЦСКА – "Уфа" – 19:30
15 октября (суббота)
"Амкар" – "Локомотив" – 14:30
"Рубин" – "Крылья Советов" – 17:00
"Спартак" – "Ростов" – 19:30
16 октября (воскресенье)
"Урал" – "Зенит" – 14:00
"Оренбург" – "Томь" – 16:30
"Арсенал" – "Краснодар" – 19:00
17 октября (понедельник)
"Анжи" – "Терек" – 19:30
18, 19 октября (вторник, среда) - 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов-2016/17
20 октября (четверг) - 3-й тур группового этапа Лиги Европы-2016/17
11-й тур
21 октября (пятница)
"Крылья Советов" – "Арсенал" – 18:00
22 октября (суббота)
"Томь" – "Анжи" – 12:00
"Уфа" -"Ростов" – 14:30
"Урал" – "Спартак" – 17:00
"Терек" – "Рубин" – 19:30
23 октября (воскресенье)
"Локомотив" – ЦСКА – 16:30
"Краснодар" – "Амкар" – 19:00
24 октября (понедельник)
"Зенит" – "Оренбург" – 19:30
26, 27 октября (среда, четверг) - матчи 1/8 финала Кубка России-2016/17
12-й тур
29 октября (суббота)
"Амкар" – "Ростов" – 15:30
"Спартак" – ЦСКА – 18:00
30 октября (воскресенье)
"Урал" – "Терек" – 12:00
"Арсенал" – "Уфа" – 14:30
"Зенит" – "Томь" – 17:00
"Анжи" – "Краснодар" – 19:30
31 октября (понедельник)
"Оренбург" – "Крылья Советов" – 17:00
"Рубин" – "Локомотив" – 19:30
shms
не сыграет, а соснет
13:57
206
Спартак с Зенитом 2-го играет, а не 9-го. В это время сбор у сборной.
13:30