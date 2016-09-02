РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты и время начала матчей 7 – 12-го туров чемпионата России. Встреча 9-го тура "Зенит" – "Спартак" пройдет 9 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Игра 12-го тура "Спартак" – ЦСКА состоится 29 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

7-й тур

16 сентября (пятница)

"Оренбург" – "Спартак" – 17:00

"Локомотив" – "Уфа" – 19:30

17 сентября (суббота)

"Томь" – "Арсенал" – 14:00

"Урал" – "Анжи" – 16:30

"Терек" – "Амкар" – 19:00

18 сентября (воскресенье)

"Крылья Советов" – ЦСКА – 17:15

"Краснодар" – "Ростов" – 20:00

19 сентября (понедельник)

"Зенит" – "Рубин" – 19:30

21, 22 сентября (среда, четверг) - матчи 1/16 финала Кубка России-2016/17

8-й тур

24 сентября (суббота)

ЦСКА – "Краснодар" – 17:00

"Ростов" – "Локомотив" – 21:30

25 сентября (воскресенье)

"Оренбург" – "Урал" – 12:00

"Арсенал" – "Терек" – 14:30

"Спартак" – "Уфа" – 17:00

"Анжи" – "Зенит" – 19:30

26 сентября (понедельник)

"Амкар" – "Крылья Советов" – 17:00

"Рубин" – "Томь" – 19:30

27, 28 сентября (вторник, среда) - 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов-2016/17

29 сентября (четверг) - 2-й тур группового этапа Лиги Европы-2016/17

9-й тур

1 октября (суббота)

"Томь" – "Урал" – 12:00

"Крылья Советов" – "Анжи" – 14:30

"Локомотив" – "Арсенал" – 17:00

"Терек" – "Оренбург" – 19:30

2 октября (воскресенье)

"Уфа" – "Амкар" – 14:00

"Зенит" – "Спартак" – 16:30

"Краснодар" – "Рубин" – 19:00

"Ростов" – ЦСКА – 21:30

3 – 11 октября - сбор сборной России

10-й тур

14 октября (пятница)

ЦСКА – "Уфа" – 19:30

15 октября (суббота)

"Амкар" – "Локомотив" – 14:30

"Рубин" – "Крылья Советов" – 17:00

"Спартак" – "Ростов" – 19:30

16 октября (воскресенье)

"Урал" – "Зенит" – 14:00

"Оренбург" – "Томь" – 16:30

"Арсенал" – "Краснодар" – 19:00

17 октября (понедельник)

"Анжи" – "Терек" – 19:30

18, 19 октября (вторник, среда) - 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов-2016/17

20 октября (четверг) - 3-й тур группового этапа Лиги Европы-2016/17

11-й тур

21 октября (пятница)

"Крылья Советов" – "Арсенал" – 18:00

22 октября (суббота)

"Томь" – "Анжи" – 12:00

"Уфа" -"Ростов" – 14:30

"Урал" – "Спартак" – 17:00

"Терек" – "Рубин" – 19:30

23 октября (воскресенье)

"Локомотив" – ЦСКА – 16:30

"Краснодар" – "Амкар" – 19:00

24 октября (понедельник)

"Зенит" – "Оренбург" – 19:30

26, 27 октября (среда, четверг) - матчи 1/8 финала Кубка России-2016/17

12-й тур

29 октября (суббота)

"Амкар" – "Ростов" – 15:30

"Спартак" – ЦСКА – 18:00

30 октября (воскресенье)

"Урал" – "Терек" – 12:00

"Арсенал" – "Уфа" – 14:30

"Зенит" – "Томь" – 17:00

"Анжи" – "Краснодар" – 19:30

31 октября (понедельник)

"Оренбург" – "Крылья Советов" – 17:00

"Рубин" – "Локомотив" – 19:30