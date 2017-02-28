18:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" сыграет с "Согндалем" без Глушакова, Самедова и Адриану

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"Спартак" объявил состав на товарищеский матч против норвежского клуба "Согндаль". Эта встреча будет заключительной на сборе красно-белых в Испании. Игра начнется в 19:25 по московскому времени. Отметим, что с первых минут на поле появится защитник Георгий Тигиев, которого "Спартак" арендовал у "Анжи" до конца сезона.

Состав команды выглядит следующим образом:

"Спартак": Песьяков, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Комбаров, Тимофеев, Леонтьев, Промес, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутин, Макеев, Кутепов, Хомуха, Джикия, Глушаков, Фернанду, Попов, Самедов, Зобнин, Луиз Адриану.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

Эксперименты Карреры продолжаются, на самом деле не важно какой состав будет 5 марта, Краснодар победит это ясно уже сейчас.

18:48

Кириллиус Спартакиус

Вопрос вопросов: какой состав будет у "Спартака" в матче с "Краснодаром"?

18:45

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