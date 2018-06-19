"Спартак" сыграет с "Ротором", петербургским "Динамо" и курским "Авангардом"

"Спартак" определился с соперниками по спаррингам, которые проведет до отъезда на сбор в Австрию. Как сообщает официальный сайт красно-белых, "Спартак" проведет пять матчей в Москве.

23 июня спартаковцы встретятся с "Чертаново", 24-го – с "Динамо" (СПб). 27 июня красно-белые сыграют с ФК "Строгино", а 30-го – с волгоградским "Ротором". 1 июля "Спартак" проведет контрольный матч с курским "Авангардом".