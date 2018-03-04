11:10 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в красной форме

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"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой сыграют полевые игроки и вратарь команды в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Красно-белые сделали выбор в пользу домашнего комплекта экипировки - красные футболки и трусы. Вратарь команды Массимо Карреры выйдет на поле в желтом свитере.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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genas

желтый свитер значит Ребров будет играть...

11:52

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