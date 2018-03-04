"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в красной форме

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой сыграют полевые игроки и вратарь команды в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Красно-белые сделали выбор в пользу домашнего комплекта экипировки - красные футболки и трусы. Вратарь команды Массимо Карреры выйдет на поле в желтом свитере.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.