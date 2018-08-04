"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в белой форме с красной полосой на груди

Полевые игроки "Спартака" проведут матч 2-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" в белых футболках с красной полосой на груди. Вратарь красно-белых выступит в желтом комплекте.

Матч на "РЖД Арене" пройдет сегодня, 4 августа, и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Локомотив" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 19.00