10:41 | Футбол — РПЛ

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в белой форме с красной полосой на груди


Полевые игроки "Спартака" проведут матч 2-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" в белых футболках с красной полосой на груди. Вратарь красно-белых выступит в желтом комплекте. 

 

Матч на "РЖД Арене" пройдет сегодня, 4 августа, и начнется в 19.00 по московскому времени. 

"Локомотив" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 19.00

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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