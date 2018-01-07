"Спартак" сыграет с командой Халка

Стал известен первый соперник "Спартака" на сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 22 января, информирует официальный сайт красно-белых.

18 января подопечные Массимо Карреры встретятся с китайским клубом "Шанхай Шанган", за который выступает бразильский нападающий Халк, а также португальский защитник Рикарду Карвалью, известный по выступлениям за "Челси", "Реал" и "Монако", бразильский форвард Оскар, купленный год назад у "Челси" за 70 миллионов евро, и узбекский полузащитник Одил Ахмедов, игравший за "Анжи" и "Краснодар".

Тренирует "Шанхай" португальский наставник Витор Перейра, дважды побеждавший с "Порту" в чемпионате своей страны. 12 декабря этот специалист сменил у руля команды Андре Виллаш-Боаша.

Начало матча – в 16.00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.

Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место.