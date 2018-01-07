14:12 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" сыграет с командой Халка

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Стал известен первый соперник "Спартака" на сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 22 января, информирует официальный сайт красно-белых.

18 января подопечные Массимо Карреры встретятся с китайским клубом "Шанхай Шанган", за который выступает бразильский нападающий Халк, а также португальский защитник Рикарду Карвалью, известный по выступлениям за "Челси", "Реал" и "Монако", бразильский форвард Оскар, купленный год назад у "Челси" за 70 миллионов евро, и узбекский полузащитник Одил Ахмедов, игравший за "Анжи" и "Краснодар".

Тренирует "Шанхай" португальский наставник Витор Перейра, дважды побеждавший с "Порту" в чемпионате своей страны. 12 декабря этот специалист сменил у руля команды Андре Виллаш-Боаша.

Начало матча – в 16.00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.

Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-07-spartak_sygrayet_s_komandoy_khalka/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Tribunal Z

Халк вспомнит молодость, надеюсь зарядит черномазым свиньям по самое рыло.

20:39

Tribunal Z

-философ- Молодец Федун- покажет товар лицом китайцам, а там, смотришь, и купят кого за большие бабки))))))==== Эта теория не лишена логики, беда в том что нечего показывать, пожалуй кроме Промеса губошлёпа и Зобнина.

20:38

-философ-

Молодец Федун- покажет товар лицом китайцам, а там, смотришь, и купят кого за большие бабки))))))

19:02

ЗЮК~

Заголовок в стиле помойки.Какие писаки-такие и заголовки.

15:49

ЗЮК~

Трое органососов ниже продолжают месить свой головной кал.

15:48

foreverCSKAforever

Насует окороконосный поросятам по самое верисимо.

15:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дай пять свинтаку!

14:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну все, хана сромтагу...

14:24