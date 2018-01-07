"Спартак" сыграет с командой Халка

Стал известен первый соперник "Спартака" на сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 22 января, информирует официальный сайт красно-белых.
18 января подопечные Массимо Карреры встретятся с китайским клубом "Шанхай Шанган", за который выступает бразильский нападающий Халк, а также португальский защитник Рикарду Карвалью, известный по выступлениям за "Челси", "Реал" и "Монако", бразильский форвард Оскар, купленный год назад у "Челси" за 70 миллионов евро, и узбекский полузащитник Одил Ахмедов, игравший за "Анжи" и "Краснодар".
Тренирует "Шанхай" португальский наставник Витор Перейра, дважды побеждавший с "Порту" в чемпионате своей страны. 12 декабря этот специалист сменил у руля команды Андре Виллаш-Боаша.
Начало матча – в 16.00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.
Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-07-spartak_sygrayet_s_komandoy_khalka/
- Реал (Футбол)
- Анжи
- Челси
- Спартак (футбол)
- Рикарду Карвалью
- Порту
- Краснодар
- Монако
- Андре Виллаш-Боаш
- Халк
- Одил Ахмедов
- Витор Перейра
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Шанхай Шанган
- Массимо Каррера
Tribunal Z
Халк вспомнит молодость, надеюсь зарядит черномазым свиньям по самое рыло.
20:39
Tribunal Z
-философ- Молодец Федун- покажет товар лицом китайцам, а там, смотришь, и купят кого за большие бабки))))))==== Эта теория не лишена логики, беда в том что нечего показывать, пожалуй кроме Промеса губошлёпа и Зобнина.
20:38
-философ-
Молодец Федун- покажет товар лицом китайцам, а там, смотришь, и купят кого за большие бабки))))))
19:02
ЗЮК~
Заголовок в стиле помойки.Какие писаки-такие и заголовки.
15:49
ЗЮК~
Трое органососов ниже продолжают месить свой головной кал.
15:48
foreverCSKAforever
Насует окороконосный поросятам по самое верисимо.
15:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дай пять свинтаку!
14:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну все, хана сромтагу...
14:24