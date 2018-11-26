"Спартак" стал лидером РПЛ по количеству спонсорских логотипов на форме

Московский "Спартак", согласно комплексному исследованию экономики российского футбола компанией PwC, остается лидером по количеству спонсорских логотипов на игровой форме.

В сезоне-2018/19 красно-белые увеличили их число до 12. При этом нынешний сезон, говорится в отчете, является рекордным по количеству титульных спонсоров у клубов РПЛ с момента основания лиги. Среди них традиционно присутствуют компании энергетического сектора. В текущем сезоне на игровой форме размещены 69 логотипов спонсоров и партнеров. (Александр Рогулев)

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