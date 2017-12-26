"Спартак" стал командой года по версии спортивных журналистов

Игроки "Спартака" получили награду "Серебряная лань" в номинации "Команда года", которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). Победителем в номинации "Тренер года" стал наставник "Локомотива" Юрий Семин, сообщается в официальном пресс-релизе организации.

В десятку лучших спортсменов 2017 года вошли (в алфавитном порядке) Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт), Сергей Устюгов (лыжи) и Алексей Швед (баскетбол).

Напомним, приз "Серебряная лань" присуждается в результате опроса спортивных журналистов. Награда вручается десяти лучшим спортсменам года, а также лучшему тренеру и команде.