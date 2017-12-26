"Спартак" стал командой года по версии спортивных журналистов

Игроки "Спартака" получили награду "Серебряная лань" в номинации "Команда года", которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). Победителем в номинации "Тренер года" стал наставник "Локомотива" Юрий Семин, сообщается в официальном пресс-релизе организации.
В десятку лучших спортсменов 2017 года вошли (в алфавитном порядке) Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт), Сергей Устюгов (лыжи) и Алексей Швед (баскетбол).
Напомним, приз "Серебряная лань" присуждается в результате опроса спортивных журналистов. Награда вручается десяти лучшим спортсменам года, а также лучшему тренеру и команде.
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Алексей Швед
- Александр Лесун
- Светлана Колесниченко
- Сергей Устюгов
- Мария Ласицкене (Кучина)
- Евгений Рылов
- Евгения Медведева
- Алина Загитова
- Дина Аверина
Russellmoto
Все четко.по делу))
16:18
инженер1958
АЕК, Марибор, Ливерпуль со смеху умирают от секты московской...
14:41
serzheo
А почему не Уфа? Закончила прошлый сезон на 7-м месте, сегодня (после 20-ти туров) идет в зоне ЕК. Это и есть команда года.
14:22
Serenky25
Тренер года это Петросян. Он в один год сменил три клуба и поднял ВЕЛИКИЙ АРАРАТ!
14:09
genas
Сёмин не тянет на тренера года....
13:18
Антиконь.
Ничего не имею против Палыча!!! Но, тренер года?????
12:42
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
конебомжатина,апорт!))
12:34
Jean4
Какая неожиданность, чемпиона страны объявили командой года.
12:16
ole72
С командой понятно,со спортсменами - тоже.Но причём тут Сёмин?Чем,например,Знарок хуже?
12:08
enTe
СЭкнтанты по-любому голосовали только за 1 команду, особенно рабинер
12:08
Serenky25
Народная команда! Что Вы хотите?
12:03
shpasic
тренер года - Сёмин?
11:49
Коновалл
Ну, чо. Правильно канешна. Спартак, кто же ищё? Счас набегут заклятые омно на ветилятор кидать. Тока вы хоть до корней свои зубы сотрите, нам на вас - тьфу и растереть.
11:36