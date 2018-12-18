"Спартак" сообщил об итогах совета директоров. На фото - стадион

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил об итогах совета директоров. В сопроводительной фотографии к новости снова использовано изображение стадиона красно-белых.

"Спартак" не впервый раз сообщает о кадровых перестановках клуба, используя фото стадиона. То же самое было в новости об увольнении главного тренера Массимо Карреры. Затем красно-белые представили нового главного тренера Олега Кононова подборкой фото арен клубов, с которыми специалист ранее работал.

Напомним, что в этот раз роизошли изменения в руководстве клуба. Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов, при этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.