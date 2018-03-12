"Спартак" скорбит в связи со смертью Олега Табакова

"Спартак"​ на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" и знаменитый болельщик красно-белых скончался в возрасте 82 лет.

"Спартак" был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года. Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи. К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать. На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители "Спартака" во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед. Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: "Спартак" – чемпион!"

Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович", – говорится в сообщении "Спартака".