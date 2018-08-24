"Спартак" скорбит в связи со смертью Алексея Парамонова

"Спартак" на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью прославленного игрока команды, олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 в составе сборной СССР Алексея Парамонова. Он умер сегодня, 24 августа, на 94-м году жизни.

"Еще в начале лета наш прославленный ветеран по личному приглашению президента ФИФА Джанни Инфантино побывал в "Лужниках" на матче открытия чемпионата мира.



К сожалению, затем здоровье Парамонова резко ухудшилось.



Несколько дней назад олимпийского чемпиона навестили в больнице молодые игроки "Спартака" — вратарь Александр Максименко, защитник Николай Рассказов и хавбек Александр Ломовицкий.



Алексей Александрович искренне обрадовался такому визиту и теплым словам в свой адрес, а в ответ пожелал молодому поколению красно-белых стать достойными продолжателями победных традиций нашего клуба.



"Спартак" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким легендарного спартаковца и всем красно-белым", - говорится в сообщени.

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова