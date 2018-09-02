"Спартак": "Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!"

"Спартак" призвал болельщиков поддержать команду в гостевом матче шестого тура чемпионата России против "Зенита".
- Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - Мы приехали за победой! Вперед, "Спартак"!
Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени.
🔥 Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь 🔴⚪ сердец особенно важен!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 сентября 2018 г.
Мы приехали за победой! Вперед, #Спартак! 👊🏻#ОдинЗаВсехИВсеЗаОдного #ЗенитСпартак pic.twitter.com/LUO8u1H6Qc