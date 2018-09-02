"Спартак": "Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!"

"Спартак" призвал болельщиков поддержать команду в гостевом матче шестого тура чемпионата России против "Зенита".

- Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - Мы приехали за победой! Вперед, "Спартак"!

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени.

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