13:19 | Футбол — РПЛ

"Спартак": "Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!"


"Спартак" призвал болельщиков поддержать команду в гостевом матче шестого тура чемпионата России против "Зенита".

- Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - Мы приехали за победой! Вперед, "Спартак"!

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Зенит - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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