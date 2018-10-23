"Спартак" сделал видеообзор матча с "Арсеналом". Карреры в кадре нет, Рианчо - есть

"Спартак" на официальном сайте выпустил видеообзор матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:3). Ролик длится 3 минуты 51 секунду, и за все это время в кадр ни разу не попал Массимо Каррера (если не считать размытых силуэтов на заднем плане). Итальянский специалист накануне был уволен с поста главного тренера. При этом в ролике нашлось место его ассистенту Рауль Рианчо, который назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.