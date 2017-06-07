23:01 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" - самый популярный клуб России по версии "Яндекса"

Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru Карта российских футбольных болельщиков: каждый регион окрашен в цвета клуба, про матчи которого там спрашивали больше всего. Фото yandex.ru
Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
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Самым популярным российским клубом является "Спартак". К такому заключению пришла компания "Яндекс" после своего исследования. Он первый и по количеству запросов, и по количеству "болельщиков" – пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд. Вторым по популярности стал "Зенит". Тройку замкнул ЦСКА.

​В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". Петербуржский клуб, как и ожидалось, более уверенно чувствует себя на северо-западе страны, армейцы – на востоке и юге.

"Обычно запросы о футбольных матчах содержат названия двух команд, – отмечается на официальном сайте поисковой системы. – Мы взяли все подобные запросы, заданные в день каждого матча чемпионата России, а также в течение двух дней до и после него. Матчи еврокубков и Кубка России не учитывали, потому что в них участвуют не все. Всего проанализировали 18 миллионов запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона – с июля 2015 по апрель 2017. Разумеется, это не все возможные запросы про футбольные клубы, но с их помощью вполне можно сравнить силу интереса болельщиков к разным командам – причем именно к их игре, а не новостям или скандалам".

Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
Карта российских футбольных болельщиков. Фото yandex.ru
Карта российских футбольных болельщиков: каждый регион окрашен в цвета клуба, про матчи которого там спрашивали больше всего. Фото yandex.ru

Дополнительная информация

https://yandex.ru/company/researches/2017/football

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Красно-белая страна, с вкраплениями синего =)))

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