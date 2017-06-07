"Спартак" - самый популярный клуб России по версии "Яндекса"

Самым популярным российским клубом является "Спартак". К такому заключению пришла компания "Яндекс" после своего исследования. Он первый и по количеству запросов, и по количеству "болельщиков" – пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд. Вторым по популярности стал "Зенит". Тройку замкнул ЦСКА.

​В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". Петербуржский клуб, как и ожидалось, более уверенно чувствует себя на северо-западе страны, армейцы – на востоке и юге.

"Обычно запросы о футбольных матчах содержат названия двух команд, – отмечается на официальном сайте поисковой системы. – Мы взяли все подобные запросы, заданные в день каждого матча чемпионата России, а также в течение двух дней до и после него. Матчи еврокубков и Кубка России не учитывали, потому что в них участвуют не все. Всего проанализировали 18 миллионов запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона – с июля 2015 по апрель 2017. Разумеется, это не все возможные запросы про футбольные клубы, но с их помощью вполне можно сравнить силу интереса болельщиков к разным командам – причем именно к их игре, а не новостям или скандалам".

Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru