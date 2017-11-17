"Спартак" с Зобниным отправился на матч с "Краснодаром"

"Спартак" отправился на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает пресс-служба красно-белых. Вместе с москвичами на игру полетел полузащитник Роман Зобнин, который пропустил 5 месяцев после травмы крестообразной связки.

Всего в Краснодар полетел 21 футболист "Спартака": Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Матч "Краснодар" – "Спартак" состоится 18 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.