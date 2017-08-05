"Спартак" с Пашаличем вылетел в Санкт-Петербург на матч "Зенитом"

Новичкок "Спартака" Марио Пашалич вошел в число игроков, которые отправились в Санкт-Петербург на матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что нападающий Денис Давыдов остался в Москве из-за повреждения икроножной мышцы.

Список игроков "Спартака" на матч с "Зенитом" выглядит следующим образом:

Артем Ребров, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Подробности сегодняшнего дня красно-белых и список отправляющихся в город на Неве: https://t.co/qvz6DtZNiO – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 августа 2017 г.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало игры – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.