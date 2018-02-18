"Спартак": "С каждым новым шагом Джикия ближе к возвращению на поле"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала на своей странице в Твиттере ряд изображений с тренировок Георгия Джикии. GIF-изображение сопровождается подписью: "С каждым новым шагом Георгий ближе к возвращению на поле. Ждем тебя, боец!"
Напомним, что Джикия продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган". Игрок обороны отправился вместе с красно-белыми на четвертый зимний сбор в Испанию, где они будут работать до 21 февраля в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".
С каждым новым шагом Георгий ближе к возвращению на поле.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 февраля 2018 г.
Ждем тебя, боец! 🔴⚪️💪 pic.twitter.com/LllNiTp0KO