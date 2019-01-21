"Спартак" – "Ростов": за что арбитр назначил второй пенальти?

На 90-й минуте матча "Спартак" – "Ростов" (2:1) арбитр Сергей Лапочкин во второй раз в ходе встречи назначил 11-метровый удар – теперь в ворота красно-белых.

Судья заметил, что после выполнения ростовчанами углового удара, когда мяч уже находился в игре, спартаковец Георгий Мелкадзе двумя руками умышленно толкнул в спину соперника. Логичным завершением эпизода стали назначение пенальти и вынесение предупреждения. (Александр Бобров)​

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