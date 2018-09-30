"Спартак" – "Ростов": трансляция матча – в 19.00

Сегодня в 19.00 по Москве состоится центральный матч 9-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом". Соперники сыграют на стадионе "Открытие Арена". Спартаковцы мощно начали чемпионат, но сейчас угодили в кризис, правда, все еще остаются на пятой строчке с 15-ю очками. Подопечные Валерия Карпина также имеют 15 очков, но по дополнительным показателям опережают красно-белых.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".

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"Спартак" – "Ростов": трансляция