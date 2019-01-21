"Спартак" - "Ростов": состав дончан... в куфиях!

"Ростов" оригинально подошел к объявлению состава на стартовый матч турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Спартака". Всем футболистам были приделаны изображения куфии - головного убора мужчин в арабских странах. Напомним, что игра проходит в Катаре.

Заявка дончан выглядит следующим образом: Песьяков - Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Новосельцев, Щадин - Гулевский, Зайнутдинов, Гацкан - Кьяртанссон, Зуев. Запасные - Абаев, Айдаров, Вилюш, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ионов, Сухомлинов, Салетрос, Трошечкин, Осинов, Логашов, Глебов, Скопинцев.

"Спартак" - "Ростов": товарищеский турнир, 21 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)