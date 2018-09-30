"Спартак" – "Ростов": прямая трансляция – в 19.00

В воскресенье, 30 сентября, продолжится 9-й тур чемпионата России по футболу. В этот день состоятся главный матч тура. Он пройдет в Москве, где встретятся "Спартак" примет "Ростов". Валерий Карпин впервые сыграет на домашней арене красно-белых. Встреча на "Открытии Арене" начнется в 19.00 по Москве. У соперников одинаковое количество очков – по 15, они делят четвертое и пятое место в таблице.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Ростов": трансляция