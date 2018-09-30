"Спартак" – "Ростов": прямая трансляция матча – в 19.00

Сегодня, 30 сентября, состоятся очередные матчи 9-го тура российской премьер-лиги. И главная игра пройдет в Москве между "Спартаком" и "Ростовом". Соперники встретятся на "Открытие Арене", начало – в 19.00 по местному времени. Команды занимают 5-е и 4-е места соответственно, у обоих соперников по 15 очков. Впереди идут "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Ростов": трансляция