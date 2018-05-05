"Спартак" - "Ростов". Почему не играли Комбаров и Фернанду? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пояснил, что Дмитрий Комбаров и Фернанду не вышли в стартовом составе в матче 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) по тактическим соображениям.

- Почему не играли Комбаров и Фернанду?

- Насчет Фернанду: я хотел в центре поля выпустить игроков, которые выполняют большой объем работы. Мы понимаем, был ли правильным выбор, только после финального свистка. Естественно, я предполагаю, что он может правильным и до него, а вы потом можете меня критиковать в случае неудачных результатов.

- А Комбаров? Он проиграл конкуренцию Мельгарехо?

- Нет, Комбаров не проиграл конкуренцию. Просто Мельгарехо хорошо себя чувствует в данный момент, я предпочел его. Плюс он более атакующий футболист, это помогает при схеме с тремя центральными защитниками. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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