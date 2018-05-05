"Спартак" - "Ростов". Почему Комбарова и Фернанду не было в "старте"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пояснил, что Дмитрий Комбаров и Фернанду не вышли в стартовом составе в матче 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) по тактическим соображениям.
- Почему не играли Комбаров и Фернанду?
- Насчет Фернанду: я хотел в центре поля выпустить игроков, которые выполняют большой объем работы. Мы понимаем, был ли правильным выбор, только после финального свистка. Естественно, я предполагаю, что он может правильным и до него, а вы потом можете меня критиковать в случае неудачных результатов.
- А Комбаров? Он проиграл конкуренцию Мельгарехо?
- Нет, Комбаров не проиграл конкуренцию. Просто Мельгарехо хорошо себя чувствует в данный момент, я предпочел его. Плюс он более атакующий футболист, это помогает при схеме с тремя центральными защитниками. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Jean4
waleriy, насчет Глушака не знаю, он все-таки качественный футболист, когда в форме. А вот трех остальных можно отпускать, правда только при наличии равноценных паспортистов. От лимита не уйдешь.
22:09 5 мая
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Отъепитесь уже от Карреры
22:02 5 мая
waleriy
Комбарова глушакова самедова реброва в отставку
21:47 5 мая