"Спартак" - "Ростов": Педро Роша проведет автограф-сессию

Перед матчем 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится автограф-сессия нападающего красно-белых Педро Роши. Как сообщает пресс-служба москвичей, бразилец будет общаться с болельщиками с 17.15 до 18.45 (время московское) на нижнем ярусе трибуны C "Открытие Арены". Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00.

Ранее сообщалось, что Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)