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"Спартак" - "Ростов": Педро Роша проведет автограф-сессию

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Перед матчем 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится автограф-сессия нападающего красно-белых Педро Роши. Как сообщает пресс-служба москвичей, бразилец будет общаться с болельщиками с 17.15 до 18.45 (время московское) на нижнем ярусе трибуны C "Открытие Арены". Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00. 

Ранее сообщалось, что Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BoTZ53zH0v9/?hl=ru&taken-by=fcsm_official

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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