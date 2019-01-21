"Спартак" – "Ростов": онлайн трансляция– в 20.00

Сегодня, 21 января, откроется коммерческий турнир перед возобнолением чемпионата России – "Фонбет Кубок Матч Премьер", он пройдет в Катаре. Участвуют топ-команды премьер-лиги. Турнир играется впервые, и откроется он сегодня матчем между "Спартаком" – "Ростовом". Команды Олега Кононова и Валерия Карпина соответственно встретятся на арене Aspire Zone в Дохе, начало – в 20.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".

Кроме этих двух команд, в Катаре также выступают "Локомотив" и "Зенит". Турнир проходит по круговой системе. В случае если встреча закончится вничью, то без дополнительного времени команды приступят к серии пенальти. Полностью регламент и турнирное положение команды находится в специальном разделе на сайте "СЭ".

Прямая трансляция матча "Спартак" – "Ростов".

После матча на сайте "Спорт-Экспресса" вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), мнение игроков и тренеров об этой игре.