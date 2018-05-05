"Спартак" - "Ростов". Комбаров - в запасе, Глушакова нет в заявке

Стал известен состав "Спартака" на матч 29-го тура чемпионата России против "Ростова". Капитан красно-белых Денис Глушаков не успел восстановиться после травмы и не попал в заявку на игру. Дмитрий Комбаров начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Кутепов, Мельгарехо - Пашалич, Тимофеев - Зобнин, Ханни, Промес - Луиз Адриану; запасные - Ребров, Максименко, Петкович, Комбаров, Миронов, Мамин, Фернанду, Бакаев, Самедов, Еременко, Игнатов, Педро Роша.

Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.