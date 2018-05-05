20:53 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" – "Ростов": Каррера победил Карпина

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Ростов" - 2:0. Красно-белые одержали победу над ростовчанами. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Ростов" - 2:0. Красно-белые одержали победу над ростовчанами. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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"Спартак" на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0). В составе красно-белых во втором тайме отличились Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес. Для голландца это 15-й гол в премьер-лиге, но снова опередил Федора Смолова (14) в гонке бомбардиров.

Для экс-главного тренера москвичей Валерия Карпина это была первая игра против бывшей команды.

Команда Массимо Карреры потеряла шансы на чемпионство после победы "Локомотива" над "Зенитом" и занимает второе место с 56 очками. Красно-белые опережают "Краснодар" (53) на 3 балла и ЦСКА (52) на 4, но у армейцев есть игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

Голы: Мельгарехо, 79 (1:0). Промес, 84 (2:0).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернанду, 67), Пашалич, Мельгарехо, Промес, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Луиз Адриану.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Бобен, Байрамян, Маер (Калачев, 81), Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Плиев, 69), Шомуродов.

Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73. Мельгарехо, 80.

Удаление: Байрамян, 90+3.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

5 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Турнирная таблица и календарь РФПЛ

Спартак М - Ростов

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (39)
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Товарищ Бендер!

В баклановом клубе банкет будет,в лигу европы попали как никак с самым большим бюджетом?

21:15

L Osokin

Бакланит в ЛЕ!!!! Мои поздравления!!!! Где северные интеллектуалы???)))))

21:14

Гантэр

Удивил Ростов.Непонятно спецом или это просто неумехи , отдают пас мясным прямо перед своей штрафной. Спартак тоже орлы , Ростов мог забить тоже во втором штуки две ,но непонятно толи спецом не захотел ,толи уровень таков. В общем от железобетонной обороны Бердыева одни обломки.

21:14

Коновал и бомжедав

Немытые без медалей, и это прекрасно! Еще пара таких сезонов и все их глорье разбежится) Спартак - молодцы!

21:13

Болела_23

Ю.Ю.- Ну раз Зениту не нужна, почему нам не взять?)))

21:13

Жорик Вартанов

Alexsei36 Если бы спартак пропустил, когда игрок Ростова выходил один на один с Селиховым, спартаку было бы трудно отыграться. Как раз Каррера не обыграл Карпина, Карпин тактически играл грамотнее, но игроки у Карпина слабее во всех линиях. Поменяй тренеров местами, победил бы Карпин.______________ если бы тебя вовремя отдали в школу для отсталых ты бы наверное не таким дурачком был, но увы, недоглядели

21:12

Жорик Вартанов

Товарищ Бендер! Давайте не чекаясь за бакланов,есть что хорошее у кого сказать ,о мыльном газовом пузыре?___________ ................................ короче будем

21:11

ereke

Я правильно понимаю, что Спартак уже в тройке? По личным у них лучше чем у Краснодара, который отстает на 3 очка. Теперь вопрос какое займет место - второе или третье

21:10

Alexsei36

Если бы спартак пропустил, когда игрок Ростова выходил один на один с Селиховым, спартаку было бы трудно отыграться. Как раз Каррера не обыграл Карпина, Карпин тактически играл грамотнее, но игроки у Карпина слабее во всех линиях. Поменяй тренеров местами, победил бы Карпин.

21:10

shpasic

нокаут-нечемпион!

21:10

crazysun78

Бомжи вообще нет слов... Впервые за вас так болел... А вы... Эхххх...

21:09

Дядька

Валера тупой уволень, профукал весь 2й тайм. Надо было Калача выпускать еще в районе 55й минуты. И Сигурдарсона с Ионовым на 70й

21:08

Revelator78

Хоть одна команда из СОГАЗА в следующей ЛЧ не будет космонавтом!)

21:07

Жорик Вартанов

вояка итог по делу ! тем интереснее будет последний тур .... но оборона хозяев сегодня .... чуть поудачливее будь ростов - и спартаковцам было бы намного тяжелее. но как бы там ни было - хозяев с победой !________________ а если Спартак был чуть удачлив то игра закончилась бы 5-0

21:07

Versus67

Лакмусом будет сезон 18/19. Подгузниками запаситесь.

21:07

Ю.Ю.

Зачем Спартаку ЛЧ? 15 раз уже пробовали...

21:07

Товарищ Бендер!

Давайте не чекаясь за бакланов,есть что хорошее у кого сказать ,о мыльном газовом пузыре?

21:07

Sandy45

Очередной покупной матч Федуна. Единственный, кто играл- Обаев. На смену ГВК пришло ФДК. Печально.

21:07

ereke

Кар против Кар. КАРрера сделал КАРпина

21:05

Жорик Вартанов

ну ЛЧ в кармане и на том спасибо, завтра болеем за тульский Арсеналий, а в последнем туре за Краснодар

21:05

kavil

Dexty_07. Пускай 7:0. Но зато под присмотром миллионов болельщиков, которые не отворачиваются от ребят в трудные времена.

21:04

NapoliFC

Да не выйдет у Арсенала, судья свистнет пару пеналей и удалит кого-нить, это же ГВК.

21:04

Товарищ Бендер!

Манчини ты герой,так давно не ржал над бакланами

21:03

Ю.Ю.

Это заслуга Пилипчука, он конспект Каррере оставил))

21:03

За Арсеналий с децтва!))

Местами проклёвывалась чемпионская игра прошлого сезона.)

21:03

kavil

Также хочу похвалить Ростов за серъезную оборонительную работу и контатаки во главе со Скопинцевым, надо присмотреться, очень смелый парень!

21:02

fksm

Тимофеев кстати тоже на уровне,в следующем сезоне если добавит,Глушака посадит на банку надолго

21:01

Океан

Радимов должен поляну накрыть Глушакову...как это символьнично...бывший игрок зенита и цска будет кормить шестерых спартаковцев...

21:00

Dexty_07

Очень печально. Ждем очередные 7-0 в ЛЧ. Позорище России продолжится

21:00

Jean4

Отлично Массимо! Отлично команда! После предыдущего сегодняшнего матча ничего не хотелось писать, все-таки надежда на чемпионство умирает последней, но хорошо, что ребята нашли в себе эмоции и силы на этот матч. Чемпионат нужно закончить на мажорной ноте. Хотел бы выделить одного человека и не только по сегодняшнему матчу, а по всей концовке сезоне, Рома Зобнин играет просто здорово! Выдает огромный объем работы. Для сборной это несомненный плюс. Здоровья ему и удачи на поле!

21:00

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