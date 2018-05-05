"Спартак" – "Ростов": Каррера победил Карпина

"Спартак" на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0). В составе красно-белых во втором тайме отличились Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес. Для голландца это 15-й гол в премьер-лиге, но снова опередил Федора Смолова (14) в гонке бомбардиров.

Для экс-главного тренера москвичей Валерия Карпина это была первая игра против бывшей команды.

Команда Массимо Карреры потеряла шансы на чемпионство после победы "Локомотива" над "Зенитом" и занимает второе место с 56 очками. Красно-белые опережают "Краснодар" (53) на 3 балла и ЦСКА (52) на 4, но у армейцев есть игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

Голы: Мельгарехо, 79 (1:0). Промес, 84 (2:0).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернанду, 67), Пашалич, Мельгарехо, Промес, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Луиз Адриану.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Бобен, Байрамян, Маер (Калачев, 81), Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Плиев, 69), Шомуродов.

Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73. Мельгарехо, 80.

Удаление: Байрамян, 90+3.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

5 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Турнирная таблица и календарь РФПЛ