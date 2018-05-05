"Спартак" – "Ростов": Каррера победил Карпина

"Спартак" на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0). В составе красно-белых во втором тайме отличились Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес. Для голландца это 15-й гол в премьер-лиге, но снова опередил Федора Смолова (14) в гонке бомбардиров.
Для экс-главного тренера москвичей Валерия Карпина это была первая игра против бывшей команды.
Команда Массимо Карреры потеряла шансы на чемпионство после победы "Локомотива" над "Зенитом" и занимает второе место с 56 очками. Красно-белые опережают "Краснодар" (53) на 3 балла и ЦСКА (52) на 4, но у армейцев есть игра в запасе.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)
Голы: Мельгарехо, 79 (1:0). Промес, 84 (2:0).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернанду, 67), Пашалич, Мельгарехо, Промес, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Луиз Адриану.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Бобен, Байрамян, Маер (Калачев, 81), Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Плиев, 69), Шомуродов.
Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73. Мельгарехо, 80.
Удаление: Байрамян, 90+3.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
5 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Турнирная таблица и календарь РФПЛ
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
- Ростов
- Валерий Карпин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Квинси Промес
- Лоренсо Мельгарехо
- Массимо Каррера
Товарищ Бендер!
В баклановом клубе банкет будет,в лигу европы попали как никак с самым большим бюджетом?
21:15
L Osokin
Бакланит в ЛЕ!!!! Мои поздравления!!!! Где северные интеллектуалы???)))))
21:14
Гантэр
Удивил Ростов.Непонятно спецом или это просто неумехи , отдают пас мясным прямо перед своей штрафной. Спартак тоже орлы , Ростов мог забить тоже во втором штуки две ,но непонятно толи спецом не захотел ,толи уровень таков. В общем от железобетонной обороны Бердыева одни обломки.
21:14
Коновал и бомжедав
Немытые без медалей, и это прекрасно! Еще пара таких сезонов и все их глорье разбежится) Спартак - молодцы!
21:13
Болела_23
Ю.Ю.- Ну раз Зениту не нужна, почему нам не взять?)))
21:13
Жорик Вартанов
Alexsei36 Если бы спартак пропустил, когда игрок Ростова выходил один на один с Селиховым, спартаку было бы трудно отыграться. Как раз Каррера не обыграл Карпина, Карпин тактически играл грамотнее, но игроки у Карпина слабее во всех линиях. Поменяй тренеров местами, победил бы Карпин.______________ если бы тебя вовремя отдали в школу для отсталых ты бы наверное не таким дурачком был, но увы, недоглядели
21:12
Жорик Вартанов
Товарищ Бендер! Давайте не чекаясь за бакланов,есть что хорошее у кого сказать ,о мыльном газовом пузыре?___________ ................................ короче будем
21:11
ereke
Я правильно понимаю, что Спартак уже в тройке? По личным у них лучше чем у Краснодара, который отстает на 3 очка. Теперь вопрос какое займет место - второе или третье
21:10
Alexsei36
Если бы спартак пропустил, когда игрок Ростова выходил один на один с Селиховым, спартаку было бы трудно отыграться. Как раз Каррера не обыграл Карпина, Карпин тактически играл грамотнее, но игроки у Карпина слабее во всех линиях. Поменяй тренеров местами, победил бы Карпин.
21:10
shpasic
нокаут-нечемпион!
21:10
crazysun78
Бомжи вообще нет слов... Впервые за вас так болел... А вы... Эхххх...
21:09
Дядька
Валера тупой уволень, профукал весь 2й тайм. Надо было Калача выпускать еще в районе 55й минуты. И Сигурдарсона с Ионовым на 70й
21:08
Revelator78
Хоть одна команда из СОГАЗА в следующей ЛЧ не будет космонавтом!)
21:07
Жорик Вартанов
вояка итог по делу ! тем интереснее будет последний тур .... но оборона хозяев сегодня .... чуть поудачливее будь ростов - и спартаковцам было бы намного тяжелее. но как бы там ни было - хозяев с победой !________________ а если Спартак был чуть удачлив то игра закончилась бы 5-0
21:07
Versus67
Лакмусом будет сезон 18/19. Подгузниками запаситесь.
21:07
Ю.Ю.
Зачем Спартаку ЛЧ? 15 раз уже пробовали...
21:07
Товарищ Бендер!
Давайте не чекаясь за бакланов,есть что хорошее у кого сказать ,о мыльном газовом пузыре?
21:07
Sandy45
Очередной покупной матч Федуна. Единственный, кто играл- Обаев. На смену ГВК пришло ФДК. Печально.
21:07
ereke
Кар против Кар. КАРрера сделал КАРпина
21:05
Жорик Вартанов
ну ЛЧ в кармане и на том спасибо, завтра болеем за тульский Арсеналий, а в последнем туре за Краснодар
21:05
kavil
Dexty_07. Пускай 7:0. Но зато под присмотром миллионов болельщиков, которые не отворачиваются от ребят в трудные времена.
21:04
NapoliFC
Да не выйдет у Арсенала, судья свистнет пару пеналей и удалит кого-нить, это же ГВК.
21:04
Товарищ Бендер!
Манчини ты герой,так давно не ржал над бакланами
21:03
Ю.Ю.
Это заслуга Пилипчука, он конспект Каррере оставил))
21:03
За Арсеналий с децтва!))
Местами проклёвывалась чемпионская игра прошлого сезона.)
21:03
kavil
Также хочу похвалить Ростов за серъезную оборонительную работу и контатаки во главе со Скопинцевым, надо присмотреться, очень смелый парень!
21:02
fksm
Тимофеев кстати тоже на уровне,в следующем сезоне если добавит,Глушака посадит на банку надолго
21:01
Океан
Радимов должен поляну накрыть Глушакову...как это символьнично...бывший игрок зенита и цска будет кормить шестерых спартаковцев...
21:00
Dexty_07
Очень печально. Ждем очередные 7-0 в ЛЧ. Позорище России продолжится
21:00
Jean4
Отлично Массимо! Отлично команда! После предыдущего сегодняшнего матча ничего не хотелось писать, все-таки надежда на чемпионство умирает последней, но хорошо, что ребята нашли в себе эмоции и силы на этот матч. Чемпионат нужно закончить на мажорной ноте. Хотел бы выделить одного человека и не только по сегодняшнему матчу, а по всей концовке сезоне, Рома Зобнин играет просто здорово! Выдает огромный объем работы. Для сборной это несомненный плюс. Здоровья ему и удачи на поле!
21:00