"Спартак" - "Ростов". Каррера объяснил, почему Пашалич играл в центре обороны

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пояснил, почему он выпустил хавбека Марио Пашалича в центре обороны в матче 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0). По его словам, это была вынужденная мера.

- Мы и в первом тайме вели игру, - сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". - Потом поменяли схему, стали лучше взаимодействовать между линиями.

- Пашалич сыграл центрального защитника. Это разовая акция, или такое возможно в будущем?

- Просто у меня не было других защитников.

- Но он справился?

- Да, как и все игроки.

- Вы много атаковали. Не боялись пропустить контратаку?

- Если хочешь победить, нельзя сидеть в обороне, надо контратаковать.

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