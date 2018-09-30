"Спартак" - "Ростов": Карпин выпустил на матч с красно-белыми Паршивлюка

Стал известен состав "Ростова" на матч 9-го тура РПЛ против "Спартака". Бывший капитан красно-белых Сергей Паршивлюк начнет встречу с первых минут, а экс-голкипер клуба Сергей Песьяков остался в запасе.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов; запасные - Песьяков, Логашов, Юсупов, Щадин, Зуев, Майер, Йонссон Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

"Спартак" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 9-й тур, 30 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)