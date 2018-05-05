"Спартак" - "Ростов". Калачев и Дядюн не играют, травмированный Ионов - в заявке

Стал известен состав "Ростова" на матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива". Владимир Дядюн и Тимофей Калачев пропустят игру из-за травм. Алексей Ионов также не успел восстановиться после повреждения, как сообщает пресс-служба дончан, однако он был внесен в заявку.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Сигурдссон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Майер, Шомуродов; запасные - Песьяков, Калачев, Вилюш, Сигурдарсон, Ионов, Макеев, Сапета, Чуперка, Плиев, Вебер.

Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.