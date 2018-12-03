"Спартак" решил вопрос с возвращением Бакаева из аренды

Как стало известно "СЭ", красно-белые договорились с тульским "Арсеналом" о досрочном возвращении из аренды 22-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.

Соглашение между клубами по полузащитнику действует до конца сезона-2018/19, но поскольку оно не предусматривает выплат со стороны оружейников, москвичи сумели решить вопрос по приостановлению договора еще зимой. Скорее всего, 8 января будущего года Бакаев отправится в составе "Спартака" на первый в ходе паузы в чемпионате России сбор в ОАЭ.

В составе "канониров" футболист провел 15 официальных матчей, забив 4 мяча. (Вячеслав Короткин)

Нужен ли Бакаев "Спартаку"? //

Зелимхан Бакаев: "Глушаков как капитан всех устраивал"