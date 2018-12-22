12:11 | Футбол — РПЛ

"Спартак" разыгрывает футболку Айртона Лукаса с его автографом

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"Спартак" проводит конкурс среди болельщиков, сообщает официальный Твиттер клуба. Главный приз - футболка новичка команды защитника команды Айртона Лукаса.

 

- Друзья, хотите стать обладателем эксклюзивной игровой футболки новичка команды Айртона Лукаса с его автографом? Это очень просто!, - говорится в сообщении. - Пишите в комментариях или снимайте на видео свои поздравления с Новым годом для "Спартака".

Бразильский защитник будет выступать за "Спартак" со второй части сезона. Ранее играл за "Флуминенсе".

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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