"Спартак" разыгрывает футболку Айртона Лукаса с его автографом

"Спартак" проводит конкурс среди болельщиков, сообщает официальный Твиттер клуба. Главный приз - футболка новичка команды защитника команды Айртона Лукаса.

🤩 Друзья, хотите стать обладателем эксклюзивной игровой футболки новичка команды Айртона @ayrtonl97_ Лукаса с его автографом? Это очень просто! 😉



📝 Пишите в комментариях или снимайте на видео свои поздравления с Новым годом для #Спартак’а. pic.twitter.com/D583v55slm – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 декабря 2018 г.

- Друзья, хотите стать обладателем эксклюзивной игровой футболки новичка команды Айртона Лукаса с его автографом? Это очень просто!, - говорится в сообщении. - Пишите в комментариях или снимайте на видео свои поздравления с Новым годом для "Спартака".

Бразильский защитник будет выступать за "Спартак" со второй части сезона. Ранее играл за "Флуминенсе".

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