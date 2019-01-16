"Спартак" разгромил ташкентский "Локомотив", Глушенков забил первый мяч за красно-белых

"Спартак" обыграл ташкентский "Локомотив" со счетом 5:2 в товарищеском матче. Напомним, что красно-белые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.

В составе победителей отличились Александр Ташаев, Леонид Миронов, Луиз Адриану и Лоренсо Мельгарехо, свой первый мяч за красно-белых забил новичок команды полузащитник Максим Глушенков. Также за "Спартак" дебютировал защитник Айртон, вышедший на замену во втором тайме.

Товарищеский матч

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Ташкент) – 5:2 (3:2)

Голы: Ташаев, 7 (1:0). Искандеров, 9 (1:1). Абдухоликов, 13 (1:2). Миронов, 19 - с пенальти (2:2). Луиз Адриану, 32 (3:2). Мельгарехо, 52 (4:2). Глушенков, 82 (5:2).

"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Маслов, 60), Джикия (Кутепов, 46), Миронов (Гапонов, 46), Комбаров (Айртон Лукас, 46), Гулиев (Зобнин, 60), Игнатов (Мельгарехо, 46), Ташаев (Умяров, 46), Ломовицкий (Педро Роша, 46), Ханни (Глушенков, 46), Луиз Адриану (Мелкадзе, 46).

16 января. Дубай. Стадион "Jebel Ali Shooting Club".