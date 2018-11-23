"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в молодежном первенстве

В матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Спартак" крупно обыграл "Крылья Советов" - 4:1. В составе победителей Данила Прошляков сделал хет-трик, еще один гол на счету у Дмитрия Маркитесова. В составе самарского клуба отличился Бахадур Соколов.
"Спартак" набрал 32 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице, "Крылья" с 24 очками на 6-й строчке.
Молодежные команды
15-й тур
"Спартак - мол." (Москва) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 4:1 (1:0)
Голы: Маркитесов, 39 (1:0). Прошляков, 55 (2:0). Прошляков, 81 - с пенальти (3:0).
Прошляков, 83 (4:0). Соколов, 85 (4:1).
Судья: Синяков (Новосибирск).
23 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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