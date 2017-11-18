"Спартак" разгромил "Краснодар". Видео голов

В матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" с крупным счетом победил в гостях "Краснодар" – 4:1. Дублем у москвичей отметился Луиз Адриану, еще по мячу записали на свой счет Зе Луиш и Квинси Промес. Автором единственного гола "быков" стал Виктор Классон.

Луиз Адриану, 8 – 0:1

Зе Луиш, 28 – 0:2

Луиз Адриану, 86 – 0:3

Виктор Классон, 88 – 1:3

Квинси Промес, 90 – 1:4

Трансляция матча "Краснодар" - Спартак"