"Спартак" разгромил "Краснодар". Видео голов

В матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" с крупным счетом победил в гостях "Краснодар" – 4:1. Дублем у москвичей отметился Луиз Адриану, еще по мячу записали на свой счет Зе Луиш и Квинси Промес. Автором единственного гола "быков" стал Виктор Классон.
Луиз Адриану, 8 – 0:1
Луиз Адриану открывает счет в матче с "Краснодаром" на 8-й минуте! #КраснодарСпартак pic.twitter.com/hZsyAzKwxe– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
Зе Луиш, 28 – 0:2
Зе Луиш забивает второй в ворота "Краснодара" #КраснодарСпартак – 0:2 pic.twitter.com/14sFn67qGS– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
Луиз Адриану, 86 – 0:3
Фантастический проход Промеса и гол Луиза Адриану #КраснодарСпартак pic.twitter.com/CUOVO3wysC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
Виктор Классон, 88 – 1:3
Классная атака "Краснодара", и Классон забивает #КраснодарСпартак – 1:3 pic.twitter.com/AVFk3XR3g6– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
Квинси Промес, 90 – 1:4
Промес убегает один на один и забивает еще один #КраснодарСпартак – 1:4 pic.twitter.com/D26EvD9MSC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.