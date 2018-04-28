"Спартак" разгромил "Амкар" в первенстве молодежек

"Спартак" разгромил "Амкар" в матче 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Пермяки - 13-е.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
28-й тур
"Амкар" (Пермь) - "Спартак" (Москва) - 0:3 (0:2)
Голы: Миронов, 15 (0:1). Лелюхин, 19 (0:2). Прошляков, 64 (0:3).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/
Jean4
Завтра будет обратная картина, уничтожение Карреры на Урале. Смотрите 4-ю серию унылого зрелища. Федун уже доверие выразил. Значит, как это не прискорбно, но скоро в Италию поедет.
17:06
ostrmaksim
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
17:03
баламошка
Надо бы, начиная с этого тура, приплюсовывать очки за игры молодёжки к очкам основных команд. Кто "за"?! Единогласно!
16:34