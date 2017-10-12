"Спартак" разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве

"Спартак" в гостях победил "Ахмат" со счетом 4:1 в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Забитыми голами в составе красно-белых отметились Даниил Лопатин, Солтмурад Бакаев, Леонид Миронов и Максим Актисов.

"Спартак" поднялся на 4-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Ахмат" остался на 12-й строчке с 12-ю баллами.

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 1:4 (1:3)

Голы: Лопатин, 2 (0:1). Бакаев, 8 (0:2). Миронов, 27 – с пенальти (0:3). 45+1 (1:3). Актисов, 52 (1:4).

Удаление: (Ахмат), 43.

Судья: Катайкин (Самара).

12 октября. Грозный. Стадион "им. Билимханова".