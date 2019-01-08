"Спартак" расторг контракт с Петковичем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что клуб расторг контракт с защитником Марко Петковичем. 52-летний специалист пожелал 26-летнему сербу проявить себя с лучшей стороны в новом клубе.

- Трудовой договор с Марко Петковичем расторгнут по соглашению сторон, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Теперь у него, Еременко и Попова будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

Напомним, Петкович присоединился к "Спартаку" 30 июня 2017 года. В составе красно-белых он выигрывал Суперкубок России.

В текущем сезоне Петкович провел 6 матчей за "Спартак".

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