"Спартак" расстался с четырьмя тренерами

Тренерский штаб "Спартака" покидают четыре специалиста. Московский клуб не продлил трудовые соглашения с Романом Пилипчуком, Аттилой Малфатти, Хавьером Нойя Сальсесом и Джорджио д'Урбано, информирует официальный сайт клуба.

– Благодарим их за вклад в победы "Спартака" и желаем успехов в дальнейшей карьере, – сообщается в Твиттере "красно-белых".

Роман Пилипчук и Хавьер Нойя Сальсес в сезоне-2016/17 в составе тренерского штаба нашей команды стали чемпионами России. А в 2017 году вместе с Малфатти и д’Урбано выиграли со "Спартаком" Суперкубок страны. Нойя Сальсес также является победителем чемпионата ПФЛ (зона "Запад") сезона-2014/15 в составе тренерского штаба "Спартака-2".