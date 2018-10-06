"Спартак" рассказал, как обстоят дела у отстраненных Ещенко и Глушакова

"Спартак" победил "Енисей" со счетом 2:1 в матче 10-го тура молодежного первенства России. В игре не приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры.

Как сообщает пресс-служба "Спаратака", игроки продолжают набирать форму в Тарасовке и не полетели в Красноярск.

"На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке", - говорится в сообщении "Спартака" на официальном сайте.

Ещенко и Глушаков играли за "Спартак" в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и "Ростова" (4:0) 30 сентября.

4 октября Ещенко наблюдал за игрой "Спартака" в Лиге Европы против "Вильярреала" (3:3) из ложы прессы "Открытие Арены". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.

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