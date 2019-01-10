"Спартак" пытается узнать, сколько стоит разрыв аренды Бакаева

По информации "СЭ", "Спартак" приступил к официальным шагам по возвращению полузащитника Зелимхана Бакаева.

Как стало известно "СЭ" из источников, близких к "Спартаку", красно-белые обратились в "Арсенал" с официальным письмом, в котором содержится просьба "сообщить условия расторжения контракта Зелимхана Бакаева". Красно-белые летом отдали игрока в годичную аренду, в договоре нет возможности возвращения зимой по решению "Спартака".

Туляки уведомили красно-белых о том, что в планах клуба нет желания расторгать договор с Бакаевым. По информации "СЭ", "Спартак" намерен добиться положительного решения о возвращении игрока в команду.