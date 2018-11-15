17:48 | Футбол — РПЛ

"Спартак" проводит первую тренировку под руководством Кононова. Видео

Обсудить
1

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов проводит свою первую тренировку с командой. В Твиттере красно-белых было опубликовано видео с занятия. Сегодня специалист был внесен в заявку "Спартака" на сезон.

 

Ранее с поста главного тренера был уволен Массимо Каррера. Должность исполняющего обязанности до назначения Кононова занимал Рауль Рианчо.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

 

 

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: "Спартак": Каррера уволен, Кононов назначен
Материалы других СМИ
Загрузка...