"Спартак" проводит первую тренировку под руководством Кононова. Видео

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов проводит свою первую тренировку с командой. В Твиттере красно-белых было опубликовано видео с занятия. Сегодня специалист был внесен в заявку "Спартака" на сезон.

Ранее с поста главного тренера был уволен Массимо Каррера. Должность исполняющего обязанности до назначения Кононова занимал Рауль Рианчо.

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