"Спартак" проводит первую тренировку под руководством Кононова. Видео

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов проводит свою первую тренировку с командой. В Твиттере красно-белых было опубликовано видео с занятия. Сегодня специалист был внесен в заявку "Спартака" на сезон.
#Спартак проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Олега Кононова! 🔴⚪️💪🏻#Тарасовка pic.twitter.com/LubU3BCO1z– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.
Ранее с поста главного тренера был уволен Массимо Каррера. Должность исполняющего обязанности до назначения Кононова занимал Рауль Рианчо.
⚽️👋🏻#Спартак #Тарасовка pic.twitter.com/ffmQqfBpX7– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.
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🤗🔴⚪️#Спартак #Тарасовка pic.twitter.com/BAHNpcDxzA– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.
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