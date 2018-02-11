"Спартак" провел тренировку в Сочи

"Спартак" провел тренировку на сборе в Сочи, который продлится до 13 февраля, информирует официальный сайт клуба. Перед началом занятия, которое началось в 11.00, команда поздравила с двадцатичетырехлетием полузащитника Романа Зобнина.

Красно-белые начали тренировку с разминки. Затем приступили к выполнению различных упражнений с мячом. Вторая часть занятия была насыщенна беговой работой. А в завершение практического урока Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в футбол.

Напомним, что 15 февраля в 1/16 финала Лиги Европы в Москве на "Открытие Арене" "Спартак" встретится с "Атлетиком" из Бильбао. Ответная игра – 22 февраля в Испании.