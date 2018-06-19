"Спартак" провел первую тренировку после отпуска. С Джикией, но без Ханни, Жиго и Промеса

Сегодня, 19 июня, "Спартак" на своей базе в Тарасовке провел первую тренировку после выхода из отпуска, сообщается на официальном сайте клуба.

Перед началом занятия главный тренер "Спартака" Массимо Каррера представил команде новых членов тренерского штаба: своих ассистентов Рауля Рианчо и Висенте Гомеса, а также тренеров по физподготовке Рамиля Шарипова и Дмитрия Цыняку.

В тренировочном занятии приняли участие 25 игроков. Защитник Георгий Джикия работал в общей группе с небольшими ограничениями. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе продолжают курс лечения.

С основным составом тренировались игроки "Спартака-2": голкипер Владислав Терешкин, защитники Александр Лихачев, Николай Рассказов, Артем Мамин, полузащитники Владислав Пантелеев, Александр Ломовицкий, Данил Полубояринов, Сергей Еременко и нападающий Сильванус Нимели, а также полузащитник дубля "Спартака" Михаил Игнатов.

Полузащитник Софьян Ханни и новичок красно-белых, защитник Самюэль Жиго с разрешения Карреры присоединятся к команде на этой неделе. Полузащитник Квинси Промес, который до 5 июня был в расположении сборной Голландии, начнет работу с красно-белыми на сборе в Австрии.

Все о чемпионате России по футболу