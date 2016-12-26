"Спартак" провел новогоднюю встречу ветеранов

В воскресенье "Спартак" провел традиционную новогоднюю встречу ветеранов клуба. На мероприятии присутствовали такие бывшие футболисты красно-белых, как Руслан Нигматуллин, Сергей Юран, Юрий Ковтун и Евгений Бушманов.

На данный момент "Спартак" является лидером чемпионата России и опережает ближайшего преследователя на пять очков.