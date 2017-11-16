"Спартак" проведет сборы в ОАЭ и Испании

"Спартак" во время зимнего перерыва в чемпионате России проведет три сбора. Как информирует пресс-служба красно-белых, футболисты будут готовиться в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании.

Первый сбор состоится с 9 по 22 января в Дубае. Здесь команда проведет два контрольных матча, 18 и 22 января.

Второй сбор пройдет с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий - с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Отмечается, что список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее. Пока известна дата только одного из них - 6 февраля.