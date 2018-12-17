"Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболисты выйдут из отпуска 8 января и начнут подготовку к оставшейся части сезона чемпионата России. В этот день игроки пройдут углубленный медицинский осмотр.

Первый сбор красно-белые проведут в Дубае. Команда Олега Кононова будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ с 9 по 16 января. На последний день сбора запланирован товарищеский матч. Кто станет соперником нашей команды, мы сообщим дополнительно.

С 19 по 29 января "Спартак" проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в турнире Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР. 21 января красно-белые сыграют с "Ростовом", 25-го – с "Зенитом", 29-го – с "Локомотивом".

Со 2 по 12 февраля наша команда проведет сбор в турецком Белеке. Предварительные даты товарищеских матчей – 5, 8 и 9 февраля.

Место и сроки проведения четвертого сбора пока не утверждены.