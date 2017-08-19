"Спартак" проведет церемонию награждения молодежной команды перед матчем с "Локомотивом"

"Спартак" на официальном сайте призвал болельщиков приходить заранее на матч 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". За 25 минут до начала встречи пройдет церемония награждения молодежной команды красно-белых, которая стала чемпионом России в сезоне-2016/17.

В перерыве игры состоится церемония награждения воспитанников Академии имени Федора Черенкова 2001 года рождения, ставших победителями страны среди спортивных школ.

Матч "Спартак" – "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.